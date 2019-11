Albaania maavärina õudus: 73-aastane mees kaotas oma naise ja lapselapse

Thumane’is elav 73-aastane Fehmi Vata oli maavärina ajal öövahina tööl ja pääses looduskatasroofist eluga, kuid ta kaotas oma pereliikmeid, teatab is.fi.

Mees tormas pärast tööd koju ja leidis eest rusudes maja. Ta arvas, et esimese korruse korteris olnud pereliikmed, ta naine, minia ja kaks lapselast, ei jõudnud majast välja ja jäid varingu alla.

Osaliselt kokkuvarisenud maja Thumane'is, kus Fehmi Vata oma perega elas FOTO: FATOS BYTYCI/REUTERS/Scanpix

Mehe üks lastelastest, 10-aastane poiss leiti siiski elusana ja viidi haiglasse. Ta naine leiti surnuna ja 7-aastast lapselast ei ole veel leitud.

«Minu naine ütles alati, et on oma lastelaste eest valmis surema. Tundub, et nii juhtuski,» sõnas pisarais mees ajakirjanikele.

Vata minia leiti samuti elusana, kuid tal on palju vigastusi ja ta seisund on kriitiline.

«Olen väga õnnetu, sest kaotasin kallid inimesed. Miks jumal ei võtnud mind nende asemel?» küsis albaanlane.

Vata sõnul helistas ta kohe koju oma naisele, kui maavärin algas ja siis olid kõik pereliikmed elus.

Kuid nende kodumaja ei jäänud maavärinas magnituudiga 6,4 püsti ja nad jäid varisenud majaosade alla, jõudmata tänavale joosta.

Albaania on Euroopa kõige vasem riik, ka Thumane’is elavad inimesed on väga vaesed. Paljud noored on läinud tööle Euroopa Liidu liikmesriikidesse ja saadavad sugulastele sealt raha.

Vata vanem poeg läks kolmeks kuuks Kreekasse tööle, jättes oma naise ja kaks last vanemate hoole alla.

Vata noorem poeg, kes on erivajadustega, jäi maavärinas samuti ellu, kuna oli teises linnas sugulaste juures.

«Munu naine oli meie pere tugi, ta töötas meile kuulval põllumaal. Töötan öövahina ja maavärina ajal olin tööl, kuid kuidas ma saan oma naiseta edasi elada?» sõnas kurb mees.

73-aastane Fehmi Vata hoidmas humanitaartöötajate antud hamburgerit, istudes varisenud kodu juures FOTO: FATOS BYTYCI/REUTERS/Scanpix

Albaania võimude teatel hukkus maavärinas vähemalt 45 inimest, kuid kuna päästetöötajad ei ole kõiki majarususid veel läbi vaadanud, siis võib hukkunute arv kerkida. Kannatada saanuid on üle 600.

Kolmele maavärinale on järgnenud kümneid järeltõukeid, mille tõttu on pääste-ja otsimisoperatsioonid keerulised, kuna hoonete varinguoht on seni suur.

Mitme Euroopa riigi päästjad läksid koos päästekoertega albaanlastele appi, lisaks saabusid heategevusorganisatsioonide humanitaartöötajad.

Päästetöötajad koos lõhnakoeraga otsimas Durresis majarusudest ellujäänuid ja hukkunuid FOTO: CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix