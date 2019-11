Video: Donald Trump avaldas Twitteris endast pildi Rocky Balboana

Töödeldud fotol on Trumpi nägu pandud Sylvester Stallone’i kehastatud tegelase keha külge, teatab businessinsider.com.

Rocky pilt on pärit filmisarja «Rocky» kolmanda, 1982. aasta filmi reklaamplakatilt.

Kui Stallone’i originaalpildil on Rocky seljatagune sinine, siis Trumpi pildil on taga näha ta toetajaid.

Teada on, et Trump ja Stallone tunnevad üksteist juba aastaid ja on sõbrad.