Dresdeni muuseumist varastatud juveelide seas on miljoneid eurosid maksev suur valge teemant

Saksa ja Briti meedia teatel langes Dresdeni muuseumlossi murdnud varaste kätte ka 49-karaadine suur valge Dresdeni teemant, mille hind on üle 10 miljoni euro.

See suur teemant on paljudest teemantidest koosneva ehte ülaosas.

Dresdeni lossimuuseumist varastatud ehe, mille ülaosas on üle 10 miljoni euro maksev valge teemant

Tegemist on teemantiga, mis on Saksimaa 18. sajandi kuurvürsti August II Tugeva poolt rajatud ehete ja esemete kollektsioonis üks hinnalisemaid.

Muuseumi esindajate teatel on varastatud esemed suure kultuuriväärtusega, kuid neid on võimatu müüa, sest need tuntakse kohe ära. Kui esemetelt eemaldatakse vääriskive, siis nii kivide kui eseme hind langeb.