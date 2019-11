Muusik Paul Neitsov paljastas oma sõltuvusprobleemi tagamaid

«See tekitab sellist depressiooni-laadset seisundit, et sa ei taha enda eest hoolitseda. Sa tahad põgeneda millegi eest sellesse sõltuvus tegevusse. Sa ei saa ise aru, mille eest või kuhu sa täpselt põgened, aga sinu eesmärk on kinnisideeks muutnud sõltuvus tegevus,» kirjeldas Neitsov saates enda kogemust.

Neitsovi sõnul on Mirjam õpikunäide, kuidas sõltlane libiseb paralleelmaailma, kus ta lõpuks tuleb välja ainult selleks, et oma mängurlust finantseerida.

«Ma olin just tulnud kasiino uksest välja ja läksin otse terapeudi juurde ja ütlesin, et kõik on väga halb, rääkisin talle kõik täiesti ausalt ära ja mulle öeldi selle peale, et mul ei ole sõltuvust.

«Ma läksin sinna, et mul on abi vaja. Arvati, et kui mees on mõistuspärane ja tuleb ise sinna kohale ja räägib oma probleemi ära, siis kus see sõltuvus tal on,» rääkis Neitsov.