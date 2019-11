Kanal 2 saade «Õhtu!» purustab halastamatult vaatajarekordeid

Igas minutis keskmiselt 83000 vaatajat tähendab seda, et saadet jälgis tervelt 7,3 protsenti kogu Eesti 18 kuni 49-aastastest elanikest. See on kogu «Õhtu!» sarja absoluutne rekord.

Vähemalt viis minutit vaatas esmaspäevast õhtuprogrammi aga 13,6 protsenti vaatajaskonnast. See on iga seitsmes eestimaalane!

Kaljase hinnangul on «Õhtu!» igati oma eesmärke täitnud - isegi konkurentide programmidest võib juba jäljendusi leida. Kuigi Kaljase arvates on kena saate populaarsus juba üsna «karjääri» alguses, julges ta eesmärgiks seada selliste vaatajanumbrite igapäevaseks muutumise paari hooaja jooksul.

Saatejuht Robert Rool edastas tänusõnad televaatajatele ja avaldas uskumust, et kindlasti on töise aasta jooksul tekkinud ka hulk püsivaatajaid. Rooli arvates on rekordis põhiliselt «süüdi» see, et nad ilmuvad ekraanil ainsa meelelahutussaatena Eesti telemaastikul igapäevaselt.