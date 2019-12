Sandra Vabarna armas ja imelihtne kingiidee kogub sotsiaalmeedias populaarsust

Vabarna üleskutset kiitis takka ka NOËP ehk Andres Kõpper, rääkis ta Elmari hommikuprogrammis . «Olen seda ka ise proovinud viimased aastad järgida, ehk lähtun sellest, et kui on kingitus, siis ta võiks olla pigem praktiline ja ostuotsus peab olema kenasti läbi kaalutletud. Inimkond on loodusressursside kasutamisega niivõrd koormav organism, et ka ostlemise teemat peab hakkama ohjes hoidma,» ütles Kõpper.

«Kinkige AEGA! (minu lemmik!) Olge koos perega, sõpradega, võõrastega! Rääkige juttu, nautige talve, minge matkama, külastage kultuurisündmusi jne. Tulge ekraanidest välja päris inimeste juurde. Olge hetkes! Paraku on nii, et aeg on ressurss, mida me kunagi tagasi ei saa… seega on see kõige väärtuslikum kingitus, mida me teha saame!» kirjutas Vabarna.