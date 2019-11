Kes on end avalikkuse eest varjav pedofiil Epsteinga seotud Ghislaine Maxwell?

Pärast isa ootamatut surma otsustas Ghislane New Yorki elama kolida ja just seal kohtas ta 1990. aastal Jeffrey Epsteini, kes sarnaselt ta isaga oli varjulise minevikuga miljardär.

«On väga selge, et ta mängis seda selle peal, et tal olid sidemed Briti aristokraatiaga. Ta tegi alati kindlaks, et inimesed teaksid, et ta kuulub kõrgklassi koorekihti ja temaga tuleb hästi läbi saasa, sest muidu ta tegi kindlaks, et sind ei kutsuta kunagi eksklusiivsetele üritustele. Ja see töötas,» räägib sama allikas väljaandele.