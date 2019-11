Pildid: Šveitsi liustikud enne ja nüüd, mil neid ähvardab lõplik kadumine

Reuters.com pani kokku pildiseeria Šveitsi tuntud liustikest – millised need nägid välja 19. sajandi lõpul ja millised on 2019. aastal.

Kui 19. sajandi fotol on näha võimsat liustikku, mille jää on üle 100 meetri paks, siis 2019. aasta fotol on seal karjamaad ja lookleb jõgi.

Veel ühel 19. sajandi fotol on Alpide suurim Aletschi liustik, mille jääkanal suubub allpool asuvasse jääkanalisse. Tänapäeval on jääkanalid niivõrd sulanud, et need ei puutu enam kokku.