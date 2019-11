Kas Meghan Markle on taas lapseootel? Siin on märgid, mis sellele viitavad

Prints Harry on inimestelt uurinud, milline on elu kahe lapsega

Novembri alguses käisid Meghan ja Harry koos üritusel, kus avaldati austust sõjaväelastele, nende peredele ja naistele. Üritusel rääkis Sussexi hertsogipaar paljude inimestega ja uuris neilt erinevate teemade kohta.

Näiteks olevat prints Harry olnud väga huvitatud sellest, milline on elu kahe lapsega. «Kuna me lapsed on peaaegu sama vanad, jutustasid nad meeleldi,» meenutab üritust Susie Stringfellow. «Harry tundis suurt huvi, kuidas asjad olid pärast teise lapse sündi,» lisas naine ning sõnas, et nad üritasid kuninglikku paari julgustada, et nad ka teise lapse saaksid.

Harry on avalikult tunnistanud, et soovib maksimaalselt kahte last

Prints Harry avaldas alles mõni aeg tagasi, et soovib kliimamuutuse tõttu vaid kahte last. Samuti rääkis ta suuremeelselt, kuidas «iga valik, iga jalajälg ja iga tegevus muudab midagi».

Printsess Diana endine ülemteener arvab, et teine Sussexi beebi «tuleb peagi»

«Ma arvan, et Meghan saab peagi teist korda emaks. Kell tiksub. Ta soovib vähemalt kahte last ja kas te pole tähele pannu seda, kuidas ta oma kõhtu varjata üritab?» rääkis Paul Burrell hiljutises intervjuus.

Sussexi hertsogipaari Instagrami postitatud pilt

Instagrami pilti näed SIIT!

Pärast seda, kui Harry ja Meghan postitasid Instagrami selle pildi, olid paljud kuningliku pere fännid veendunud, et Meghan on taas lapseootel.

Nimelt väisasid prints Harry ja Meghan Markle II Maailmasõjas elu kaotanud sõdurite mälestusüritust, kus fännide arvates reetis Meghani kehakeel ja riietus selle, et Harry ja Meghan saavad peagi teist korda lapsevanemateks.

«Vaadake, kuidas ta oma kätt hoiab!» tõi üks fännidest välja. «Ma teadsin, et ta on rase,» hõiskas veel teinegi fänn.

Meghan Markle II Maailmasõjas elu kaotanud sõdurite mälestusüritusel. FOTO: SIPA/Scanpix

Meghani soeng muutub

Etiketi eksperdi Myka Meier sõnul just Meghani kaunid juuksed need, mida jälgida. Seda seetõttu, et Sussexi hertsoginna peab lapseootele jäädes mõningaid juuksehooldusvahendeid muutma.

2011. aastal tunnistas Meghan Markle, et kasutab oma juustel keratiinhooldust. See on selline protseduur, mille tulemuseks on väga läikivad ja sirged juuksed.

Meghan Markle 2019. aasta oktoobris. FOTO: SIPA/Scanpix

«Niipea, kui ta jääb lapseootele, ei saa ta enam samu juuksehooldusvahendeid kasutada, mis võib väga huvitav olla,» sõnas ta.