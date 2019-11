Venelased üritavad kaamose all kannatavate lehmade tuju virtuaalreaalsusega tõsta

Pimedus mõjutab inimeste meeleolu ja tervist, kuid see mõjub ka koduloomadele, kellel on täheldatud kaamosestressi, teatab independent.co.uk.

Venemaa loomateadlased ja –arstid tegid ettepanku tõsta depressioonis ja kaalu kaotavate lehmade tuju sellega, et panna neile ette virtuaalreaalsust näitavad prillid.

Lehmaekspertide teatel on seal 20 miljonit veist, kellest suurel osal tekib pimedal ajal kaamosestress.

Teadlased lõid lehmade anatoomiat arvesse võttes spetsiaalsed virtuaalreaalsusprillid, mis olevat tehnoloogia tippsaavutus, kuid mille kohta on vähe infot avaldatud.

Virtuaalreaalsusprillid. Pilt on illustreeriv

Teadlased on veendunud, et need virtuaalreaaluse pildid aitavad lehmade tuju tõsta ning neil pimeda ja külma aja kergemini üle elada.