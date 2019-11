USA aatomipommi saladusi varastanud neljanda nõukogude spiooni isik tehti kindlaks

Nõukogude Liit teadis, et USA arendab tuumapomme, kuid nad tahtsid ameeriklastele järele jõuda ja hakata samuti tuumapommi ehitama, luues sellega pinnase külma sõja tekkele, teatab livescience.com.

USA ja Venemaa arhiividokumentidest selgus, et oli veel neljas ameeriklasest spioon, kelle koodnimi oli Godsend ja kes samuti andis venelastele USA salajast tuumapommiinformatsiooni. Selle isiku nimi oli üle 70 aasta saladuses.

Nüüd ilmnes, et see isik oli Oscar Seborer, kes töötas aatomipommi arendamise Manhattani projekti keskuses New Mexicos Los Alamoses.

Aastakümneid ei osatud Seboreri nime seostada infolekkega, kuigi teda on mainitud Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) dokumentides mitmel korral. Manhattani projekti dokumendid avalikustati 2011. aastal ning siis asus neid uurima kaks ajaloolast, John Earl Haynes ja Harvey Klehr. Nad leidsid, et ligi 70 aastat tagasi osutus Seborer riigireetjaks.