Galerii: Inglismaa surmaveoki ohvrid jõudsid kirstus koju Vietnami

Esimene lend surmaveoki ohvritega startis Suurbritanniast Hanoi Noi Bai lennujaama, kust edasi viis kiirabi kirstud ohvrite kodukanti, vahendas BBC.

«Oleme seda hetke väga kaua oodanud. Matused korraldame kohe, kui ta naaseb,» ütles ühe ohvri Vo Van Linhi isa Vo Van Binh. Ühe teise ohvri vanem ütles, et on murest murtud, kuid õnnelik sellegi üle, et pere saab lõpuks poja tagasi.

Ülejäänud ohvrite surnukehad saadetakse Vietnami lähipäevadel.

23. oktoobril leiti Inglismaal Essexis Coryst ühest veokist 39 vietnamlase külmunud surnukehad. Nii Suurbritannias kui ka Vietnamis käivad juurdlused ja mitu inimest on arreteeritud või süüdistuse saanud.

«Täna jõudsid Vietnami 16 hukkunu surnukehad, neist viis olid pärit Nghe Ani provintsist,» ütles provintsi kõrge ametnik, vahendas the Guardian.

«Oleme küll südamest kurvad, kuid peame emotsioone tagasi hoidma, et minu poja matused korraldada,» ütles Ha Tinhi provintsis elav Nguyen Dinh Gia, kelle poeg Nguyen Dinh Luong on üks surmaveoki ohvritest.

Vietnami politsei sõnul on hukkunud pärit kuuest provintsist: Haiphongist, Hai Duongist, Nghe Anist, Ha Tinhist, Quang Binhist ja Huest.

Hukkunute peresid vaevas pikalt segadus ja ahastus, kuidas surnukehad koju saada.

Uudisteagentuuri Reuters teatel pidid pered välisministeeriumi avalduse kohaselt hukkunute kodumaale tagasi toomise eest maksma kuni 2000 eurot.

14. novembril öeldi aga, et Vietnami valitsus teeb esialgu hukkunute perede eest makse ise ära ning pered saavad hiljem nõutud summa valitsusele tagasi maksta.

Ehkki ametivõimud julgustasid peresid valima hukkunute tuhastamise, et need kiiremini ja odavamalt koju toodaks, valisid paljud pered siiski kallima variandi, et saaksid oma lähedase kombekohaselt matta.

Vietnamis on nimelt tuhastamine harva esinev matmise viis.