Video. Ekstreemne juhtum USAs: metsseakari tappis eramaja aias naise

59-aastase Christine Rollinsi surnukeha leidis 84-aastane naine, kes imestas, et miks tema muidu väga korralik hooldaja saabunud ei ole, teatab cbsnews.com. Ta läks välja vaatama, kas hooldaja auto on juba maja juures ning leidis sealt raskelt vigastada saanud ja hukknud naise.

Ta kutsus politsei ja parameedikud ning naise surnukeha viidi uurimisele.

Chambersi maakonna politseijuht Brian Hawthorne sõnas pressikonverentsil, et Rollinsi surnukeha lahkamine näitas metssigade tekitatud vigastusi. Ta lisas, et naisel olid sügavad haavad peas ja kehal. Need vigastused tekkisid loomahammustustest.

Metssiga. Pilt on illustreeriv. FOTO: MICHAEL PROBST/AP/Scanpix

«Ma ei lasku detailidesse, sest need olid kohutavad, kuid olen olnud politseinik 35 aastat ja pika karjääri jooksul ei ole ma varem midagi nii jubedat näinud,» lisas Hawthorne. Politseijuhi teatel on Texases juba mõnda aeg probleeme linnadesse tulnud metssigadega, kes üritavad seal millegipärast süüa leida.

«Meile tuli teateid, et Anahuacis on ka hulkuvaid ja metsistunud koeri, kuid uurimine näitas, et Rollinsi tapsid metssead, sest nende loomade kihvad jätavad erilise jälje,» jätkas politsenik.

Lahkamisarstide teatel ründas Rollinsit mitu metssiga, kes tekitasid talle vigastusi, mille tagajärjel tekkisid tal verejooksud, mille tõttu ta ka suri.

Anahuac asub suurlinnast Houstonist 64 kilomeetri kaugusel. Texase metsaameti andmetel on selles osariigis umbes 1,5 miljonit metssiga. Metssead on öise eluviisiga loomad, kes liiguvad hilisõhtul, öösel ja varahommikul. Zooloogid selgitasid, et 45–180 kilogrammi kaaluvad metssead ei ründa tavaliselt inimesi, kuid kui midagi on nende karjas või keskkonnas korrast ära, siis võivad seda teha.

Politseinik Hawthorne’i sõnul leidis hooldaja Rollinsi ründamine eramaja aias aset kella 6 paiku varahommikul.