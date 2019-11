Ungari jääb teadmata põhjusel Eurovisiooni lauluvõistluselt kõrvale

Novembri keskpaigas sai selgeks, et järgmisel Eurovisiooni lauluvõistlusel osaleb 41 riiki ja Ungarit nende seas pole. Fännid on aga pettunud, kuna otsust pole selgitanud rahvustelevisioon MTVA, mis võistlust üle kannab, ega valitsus, vahendab wiwibloggs.com.

Ungari väljaande Magyar Hangi teatel tõstatas valitsuses küsimuse ka liberaalse partei saadik Péter Ungár, kuid riigisekretär Bence Rétvári keeldus vastamast. «Ühelgi valitsuse liikmel ei ole võimalust kontrollida avalik-õigusliku ringhäälingu otsuseid,» selgitas ta.

Kuna ringhääling on Ungari eurolauljate ja -laulude leidmisse möödunud aastatel tugevalt panustanud, spekuleeris väljaanne, et otsus tehti, kuna Ungari ei pääsenud tänavu võistluse finaali.

Kohalik väljaanne index.hu spekuleerib, et MTVA otsuse taga on valitsuse rahulolematus võistlust ümbritseva LGBTQ temaatikaga. Kahtlustatakse, et Ungari valitsus ja inimressursside minister Miklós Kásler on tüdinud Eurovisiooniga kaasas käivast multikultuurilisusest ja sallivuse propagandast.

MTVA töötajad, kellega väljaanne ühendust võttis, ütlesid kõik, et «keegi ei tea midagi, isegi mitte ametnikud kõrgematel kohtadel». Siiski ei peeta tõenäoliseks, et otsuse taga on rahalised raskused.

Tasub mainida, et MTVA tegevdirektor on 2018. aastast saati Dániel Papp, kes pidi väidetavalt rahusteid võtma, kui teada sai, et Conchita Wurst 2014. aastal lauluvõistluse võitis. Tol aastal ei maininud ringhääling täpselt, kes võistluse võitis, et mitte reklaamida «habemega naist».

Kohalik lauluvõistlus «A Dal» (tõlkes «laul»), mille võitja on varasematel aastatel Eurovisioonile saadetud, toimub siiski ka tuleval aastal. Eurovisioonile pääsu asemel saab võitja Petofi-nimelise muusikaauhinna ja rahalise tasu, samuti võimaluse esineda eri programmides ja üritustel.

See pole esimene kord, kui Ungari lauluvõistlusel osalemisest loobub. Nad ei osalenud aastatel 1999–2004, 2006 ja 2010, viimastel kordadel põhjuseks rahalised raskused.

Pärast seda on neil läinud märkimisväärselt hästi, jõudes aastatel 2011–2018 iga kord finaali ja kolmel korral ka esikümnesse. Esimest korda osales Ungari Eurovisioonil 1994. aastal.