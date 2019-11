Šokolaadist jõulutaadi ostnud mees ei uskunud oma silmi, kui pakendi avas...

28-aastane Jason Greaves ostis eelmisel nädalal Tesco poest ühe naela eest šokolaadist jõulumehe ning sai kõhutäie naerda, kui avastas, et taat on «anatoomiliselt korrektne».

Jason jättis maiustuse söömata ja andis igaks juhuks poele teada, et võib-olla müüvad nad partiid, mis on nihu läinud, vahendas Daily Star. «Kui ma seda nägin, pidin ma uuesti vaatama. Ausalt öeldes pidin ma naeru kätte surema,» rääkis mees.

Jason kahtlustas, et äkki oli mõnel tehasetöötajal viimane tööpäev ja ta otsustas väikese vimka visata. «See tundub rohkem kui kokkusattumus, et «see» sattus olema täpselt õigel kohal. Naljakas, et nii juhtus,» ütles mees.