Püha taevas! Kas lauljatar Inga läheb Eesti Laulule rinnahoidja väel?

Inga osaleb seekord Eesti Laulul looga «Right Time», mille autorid on lisaks esitajale veel Peter Põder, Allan Kasuk ja Raul Krebs.

Kuigi pilt viitab Eesti Laulule, siis võib arvata, et rinnahoidja väel Inga siiski lavale ei astu. Küll aga näeb teda sellises riietuses võistlusloo muusikavideos, mille filmimine hetkel käsil on.

See on juba teine aasta, kui Eesti Laulul osalejad peavad lühikese ajaga loole video väntama. Muusikapalade ja -videote esmaettekanne on sel laupäeval kell 21.35 ETVs.