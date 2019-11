Liis Lemsalu skandaalne «fotošopitud» käekell ilmus taas välja

Lemsalu pani septembris Instagrami üles reklaampostituse, kus lauljatari käe peal ilutseb Daniel Wellingtoni käekell. Paljud kommenteerijad, nende seas ka Karl-Erik Taukar, kahtlustasid, et kell on fotole töötluse abil lisatud, kuna see oli ülejäänud pildist silmatorkavalt eredam.

Spekulatsioonidele pani punkti video samast fotosessioonist, kus oli selgelt näha, et kell tõepoolest Lemsalu käe peal on.

Nüüd, kaks kuud hiljem, on skandaalne kell taas välja ilmunud. «See hetk, kui sa oled oma silma sisenurkadesse umbes 5 kg highlighter'it pannud.. ja see hakkab sulle su päevast teekonda ette manama,» kirjutas Lemsalu kauni pildi juurde.

Vähemalt pole seekord kellelgi kahtlust, et kell tõesti lauljatari käel on, kuna see jääb osaliselt ka varruka alla. Või siis on Lemsalu lihtsalt oma fotošopi oskusi parandanud!