Playboy modell pani üles palja päevitamisvideo. Vaata, mis nipiga õnnestus tal Instagrami tsensorite eest pääseda!

Playboy modell Daniella Chavez võttis Mehhikos Cancunis paljalt päikest. Videot sellest on näinud üle 1,1 miljoni inimese ja see on üleval rippunud juba eelmisest neljapäevast saati, aga Instagrami ranged tsensorid pole seda siiani maha võtnud.

Kuigi video on väga paljastav, on Chavez olnud piisavalt ettevaatlik, et kõik jääks reeglite piiridesse. Oma intiimpiirkonna varjab ta ära jalaga ning rindade ees hoiab kätt. Seejuures on vajalik märkida, et Instagram on keelanud ainult rinnanibude näitamise – ülejäänud kumerustega neil probleemi pole.