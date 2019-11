Ohtlik seksuaalkurjategija Bill Cosby andis vanglas esimese intervjuu: ma ei kahetse

«Pean trellide taga olema veel 8 aastat ja 9 kuud. Kui mul on võimalik saada tingimisi karistus, siis ma ei kavatse öleda, et ma kahetsen oma elu ja tegusid. Mind ei huvita, mida inimesed minust arvavad,» teatas Cosby intervjuus.

«Mustanahaliste õigused on minu südameasjaks. Üritan oma kõnedega kaasvange innustada ja anda neile lootust. Ma ei arvanud vanglasse saabudes, et minust võib saada nende kõneisik, kuid nii läks ja see on mulle suureks auks,» teatas näitleja.