Pildid ja video: Pompeis saab näha erootilist freskot, millel luigeks muundunud Zeus rasestab Leda

Pompei avastati juhuslikult 1748. aastal ja alates sellest on 9 meetri pakusest vulkaanilisest tuhast jõutud kaevata välja vaid natuke üle veerandi linnast, teatab news.sky.com.

Sel nädalal teatasid Pompei arheoloogiala esindajad, et erootiline fresko asub Via del Vesuviol jõuka kaupmehemaja magamistoas.

Pompei kaupmehemaja erootiline fresko, millel on Leda ja luik

Via del Vesuvio tänav ja selle lähedal asuv saunakompleks avati sel nädalal külastajatele esmakordselt. Kuldse Cupido maja avatakse detsembris pärast renoverimist.

Itaalia arheoloogid kaevasid välja Pompei Via del Vesuvio tänava majad, mis on nüüd külastajatele avatud

Arvatakse, et Leda müüdil põhineva fresko oma tuppa joonistada lasknud kaupmees oli oma aja kohta haritud ja ta tundis müüte.

Arheoloogide sõnul on sel freskol Leda, kes Vana-Kreeka mütoloogia kohaselt on Aitoolia kuninga Thestiose tütar ja Sparta kuninga Tyndareose abikaasa.

Arheoloog puhastamas 2018 Pompeis asuva kaupmehemaja seina, millel on Leda ja luigega fresko

Sparta kuninga Tyndareose lapsed on Kastor, Timandra, Phoebe, Philonoe ja Klytaimestra.

Antiikkunstis on Leda ja luige teema populaarne, sellega on nii fereskosid, mosaiike, reljeefe, gemme kui savinõusid.

Pompeis saab näha erootilist freskot, millel on Leda ja luik

Zeus lõi Leda mälestuse jäädvustamiseks Luige tähtkuju. Leda järgi on nimetatud Jupiteri kuu Leda ja asteroid 38 Leda.

Brüssel on viimastel aastatel andnud suuri summasid Pompei väljakaevamiseks ja uurimiseks.

Arholeoogide sõnul on alust arvata, et huvitavaid leide on ka edaspidi.