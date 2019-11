Lauljanna Celine Dion avalikustas sureva abikaasa viimse soovi

Nimelt soovis Dioni abikaasa näha Celine Dion'i viimast korda esitlemas filmist «Titanic» tuntud ballaadi «My Heart Will Go On.»

Neli aastat pärast hingematvat esitlust ütles lesestunud popikoon väljaandele: «See esitlus polnud minu jaoks terapeutiline, see oli Rene jaoks terapeutiline. Enda elu lõpus ütles Renee mulle, et peab mind enne oma surma nägema lavale minemas ja seda pala laulmas.»

2013. aastal avastas Renee, et vähk oli tagasi tulnud ja 2015. aasta septembris teatas Celine, et Rene'il on kõigest mõned kuud veel elada jäänud.