Ka rikkad nutavad: Vormel-1 miljardäri tütar süüdistab ekskaasat rikkuri mängimises

Petra kirjutas oma Instagrami jälgjatele, et tema suurärimehest isa Bernie, laenas Stuntile ligi 10 miljonit naela, et käima lükata mehe tänaseks ebaõnnestunud kullaäri.

Kõige tipuks paljastas kaunitar, et kaasa Lamborghini on «lihtsalt Fordi võtmega mänguauto.»

Petra lisas postituses:«Süüdistan ennast, et aitasin kaasa selle koletise loomisel, kelleks Stunt on tänaseks saanud.»

Ecclestone ja Stunt abiellusid 2011. aastal ja neil on kolm last.

Petra kirjeldas oma sotsiaalmeedia postituses, kuidas suhte lõpus väitis Stunt, et on kuninganna abikaasa prints Philipi sohilaps, kandis igapäevaselt jumestuskreemi ja oli paranoiline, et tema telefoni kuulatakse salaja pealt.

Petra lisas postituses: «Kurb reaalsus on see, et James pole gangster...ta on lihtsalt ärahellitatud poisijõmpsikas.»