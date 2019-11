Kuhu maeti Iisraeli kuulsaim spioon? Süüria endise liidri poeg lubas miljoni dollari eest saladuse avaldada

Cohen kolis 1962. aasta veebruaris Damascusesse ning Iisraeli luureameti abiga imbus Thaabeti nime kandnud Cohen Süüria kõrgklassi, kus liikusid riigi kõrged poliitikud, sõjaväelased, diplomaadid ja teised avaliku elu tegelased.

Cohen jätkas Süürias samasuguse sotsiaalselt aktiivse elu juurutamisega, nagu ta oli Arhgentinas teinud.

Oma kodus võõrustas ta tihti tähtsaid külalisi, kelle hulgas olid nii Süüria ministreid kui ärimehi. Peod, kus räägiti vabalt töösaladustest, lõppesid tavaliselt meeletute orgiatega, mille käigus Cohen mängis, et on purjus, et infot koguda.

Lisaks laenas Cohen kõrgetele riigiametnikele raha ja nõustas neid valisemisalastes küsimustes.

Aastatel 1961-1965 saatis Cohen Iisraeli luureagentuurile hulgaliselt salajast infot.

Eli Cohen (keskel) Golani kõrgendikul. FOTO: Wikipedia/jspace.com/Syrian military personnel

Tema kuulsaim saavutus oli Golani kõrgendiku tuur, mille käigus ta kogus luureandmeid sealsete Süüria kindluste kohta.

Muuhulgas tundis Cohen kaasa lõõskava päikese käes olnud sõduritele ja tegi ettepaneku, et varitsuskohtade juurde istutataks puid, et sõdurid nende all päikesevarjus saaksid olla.

Iisraeli kaitsevägi kasutas puid sihtmärgistajatena Kuuepäevase sõja ajal, mis võimaldas Iisraelil kahe päeva jooksul Golani kõrgendikud hõivata.

Cohen külastas korduvalt ka Süüria lõunapoolset piiritsooni, edastades seal tehtud fotod Süüria positsioonidest hiljem Iisraelile.

Süüria uus luurekolonel Ahmed Su'edani ei usaldanud aga kedagi ning talle ei meeldinud Cohen.

Cohen avaldas oma viimase salajase visiidi ajal Iisraelis 1964. aasta novembris Mossadile, et kardab vahelejäämist ning teatas, et soovib lõpetada oma ülesande Süürias.

Selle visiidi eesmärk oli edastada luureandmeid ja sel ajal sündis ka Coheni kolmas laps.

Hoolimata Coheni kahtlustest palus Iisraeli luureamet tal veel viimast korda Süüriasse naasta.

Enne lahkumist kinnitas Cohen oma naisele, et see on tema viimane reis, enne kui ta alaliselt naaseb.

1965. aasta jaanuaris suurendasid Süüria ametnikud oma jõupingutusi kõrgetasemelise spiooni leidmiseks, kasutades Nõukogude Liidu toodetud jälgimisvarustust ja Nõukogude ekspertide abi.

Raadiovaikust jälgides loodeti, et kõik ebaseaduslikud ülekanded suudetakse tuvastada. Süürlased tuvastasid suures koguses raadiohäireid ja leidsid ka selle allika.

Cohen tabati 1965. aasta 24. jaanuaril, kui Süüria julgeolekuteenistus tungis tema korterisse ajal, mil ta edastas Iisraelile salajast infot.

Cohen mõisteti sõjatribunalis süüdi spionaažis ja mõisteti surma.

Teada on, et korduvate ülekuulamiste jooksul teda ka piinati.

Iisrael korraldas rahvusvahelise armuandmiskampaania, lootes veenda süürlasi teda mitte hukkama.

Iisraeli välisminister Golda Meir juhtis kampaaniat, milles kutsus Damaskust üles kaaluma tagajärgi, mis Coheni poomisega kaasnevad. Asja sekkusid ka diplomaadid, peaministrid ja paavst Paulus VI.

Meir esitas isegi kaebuse Nõukogude Liidule. Belgia, Kanada ja Prantsusmaa valitsused üritasid Süüria valitsust veenda surmanuhtlust muutma, kuid süürlased keeldusid.

Cohen kirjutas oma viimases kirjas 15. mail 1965: «Palun sind, mu kallis Nadia, ära kuluta oma aega nuttes mõne juba möödas olnud asja pärast. Keskendu endale, oota paremat tulevikku!».

Cohen hukati Damaskuses Marjeh'i väljakul 1965. aasta 18. mail.

Süüria keeldus Coheni surnukeha tema Iisraelis elavale perekonnale tagastamast. Coheni abikaasa Nadia saatis 1965. aasta novembris Amin al-Hafizile kirja, milles palus andestust Coheni tegevuse eest ja palus perele saata ka mehe säilmed.

Cohenist on saanud Iisraelis rahvuskangelane ning tema auks on nimetatud palju tänavaid ja naabruskondi.

Peaminister Menachem Begin, kaitseminister Ezer Weizmann, staabiülem Mordechai Gur ja mitmed Mossadi operatiivtöötajad käisid kõik 1977. aastal Coheni poja Bar Mitzvahl.

Cohenile on Jeruusalemmas Herzli mäel asuvasse Kadunud sõdurite aeda püstitatud mälestuskivi.