Priscilla Presley paljastab, mida arvas Elvise kaunitest naisfännidest

«Ma hoidsin alati silma peal kõige ilusamatel tüdrukutel. Kõige kaunimad tüdrukud istusid kontsertidel alati esiridades ja see sobis Elvisele, sest tal oli laval olles vaja kellelegi reageerida ja kaunid naised sobisid selleks ideaalselt, sest nad olid tema järele hullud,» rääkis Priscilla saates.

Priscilla tõdes saates, et tema jaoks oli see tõeliselt raske, et ilusad naised soovisid Elvist käperdada ja suudelda, kuid mehel oli hea huumorisoon ja talle meeldis oma publikut hullutada.