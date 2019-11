Muusik Silvia Ilves kostitab ülemeeliku aktimaaliga

Tänud erilise kingi eest, @taunokangro_art ! 🔥💕 NB, pildil ei ole kujutatud Silvia Ilvest! 🤭 Siinkohal aga võin öelda, et meil Taunoga on aastaid olnud plaan koostööks, et vorpida üks kunstiteos valmis - mul pole olnud siiani lihtsalt aega, et sammud galerii poole seada... Siin meenub ka üks naljakas seik, mistõttu need sammud arglikumaks galerii poole jäid... 😂 Üldiselt olen avatud põnevatele väljakutsetele. Kas kink oli väike tagamõte, et 2013ndal aastal ettevõetud idee ellu siiski viia? 🤔 . . . . . . . . . #thankyou #gift #funny #model #lookslikeme #😱 #painting #original #taunokangro #art #estonianart

A post shared by Silvia Ilves - the cellist (@silviailves) on Nov 25, 2019 at 8:18am PST