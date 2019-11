Ostukeskuses alla lükatud poiss sai raskelt vigastada, kuid nüüd kõnnib taas

Aranda sõnas ülekuulamisel politseile, et käib selles ostukeskuses aastaid, üritades seal sisseoste tegevate naistega suhteid luua, kuid naised ei ole temast huvitatud. See ärritas teda ja ta otsustas enda maandamiseks mõne täiskasvanu alla visata, kuid ta valis poisi.

«Landen teadis haiglas olles, et paljud head inimesed on mõtetes temaga ja palvetavad ta terveks saamise eest. Ta kohtus ühe halva inimesega, kuid maailmas on miljoneid, kes on head,» teatas pere.