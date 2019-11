Galerii: Tallinna-Tartu maanteel sõitis suur veok kraavi ja paiskus külili

Kokkupõrke vältimiseks üritas veokijuht põigata vasakule vastassuunavööndisse. «Manöövri tagajärjel kaotas sõiduk juhitavuse ja paiskus külili. Hilisemal vaatlusel selgus, et üks põhjus juhitavuse kaotamisel võis olla see, et haagise raam oli pooleks ja seda juba enne õnnetuse toimumist,» lisas Mõttus.