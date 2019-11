Russell Crowe’i teatel hävitasid Austraalia maastikupõlengud ta metsa

55-aastane näitleja edastas Twittersis, et saatis põlenud metsast video sõbrale, kuid siis leidis, et ta tahab seda rohkemate inimestega jagada, teatab news.com.au.

«Suur osa metsast hävines. Maastikupõlenguid ei ole suudetud kustutada, igal pool on põlenud ja langenud puid. Paks põlengusuits takistab kaugemale nägemast. Üritasin ühte kohta sõita, kuid poolel teel pidin tagasi pöörama, kuna ei näinud teed,» kirjutas Crowe.

Staar teatas möödunud nädalal sotsiaalmeedias, et tuli liikus tema majani ning kahjustas nii seda kui kõrvalhooneid.

Crowe’ile kuulub New South Walesis Nana Glenis 400 hektarit maad.

Näitleja sõnul üritas ta ka ise maastikupõlengu levikut takistada, võttes puid ja põõsaid maha, kuid see ei aidanud.

24. novembri seisuga oli New South Walesis ja Queenslandis 65 maastikupõlengut, millest 31 ei olnud tuletõrjujatel kontrolli all.

New South Walesi peaminister Gladys Berejiklian teatas, et põlengutest taastumiseks on ette nähtud 48 miljonit Austraalia dollarit (29 miljonit eurot).