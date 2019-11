Galerii: Milano haigla riputas üles pildid koduvägivalla all kannatavate naiste murtud luudest

Röntgenpildid purunenud ninast, randmest, sõrmedest, säärest või ribist millele on lisatud mitme anonüümseks jäänud perevägivalla all kannatava naise tsitaadid.

San Carlo haigla ajastas näituse avamise oma aatriumis selliselt, et see langeks kokku esmaspäeval (25. november) toimuva rahvusvahelise naistevastase vägivallaga võitlemise päevaga.

Röntgenpildid on tehtud naistest, kes on haiglasse jõunud seoses lähisuhtevägivalla juhtumitega. Mitme anonüümse naise röntgenpiltidel on näha murtud sõrmi, pooleks löödud sääreluud, katkised ribid ja ühel piltidest on näha, kuidas suur nuga on naise kõhtu surutud.