Justin Timberlake´i nähti võluva naiskolleegiga ülisõbralikult aega veetmas

The Sun avaldas eile šokeerivad fotod, millelt võib näha, kuidas alkoholijoobes Justin Timberlake (38) istub ühe New Orleans´i baari rõduterrassil ja hoiab kaasnäitleja Alisha Wainwright´il (33) käest kinni. Eelpoolnimetatud viibivad New Orlensis uue linateose «Palmer» võtetel.