45 minutit õudust: Siberi husky lohistas ja pures pere lapsehoidjat

Rachel Anderson hoidis oma sõbra Adel Johnsoni kahte last kui viimaste peres olnud koer nimega Storm teda ründas. Andersonil õnnestus 45 minutit kestnud koera haardest pääseda kui üks lastest haaras köögiletil olnud noa ja lõi naise abistamiseks sellega koera. Sündmuskohale kutsutud politsei lasi koera maha.

Anderson rääkis, et peale teisel jõulupühal toimunud rünnakut on talle tehtud kümme operatsiooni ja kirurgid kaalusid isegi naise käe amputeerimist.

Naine töötas varem juuksurina, aga koera rünnaku tagajärjel ei ole see enam võimalik, sest ta ei saa ühte kätt korralikult liigutada.

«Kõik kohad olid verd täis. Ma nägin puruks rebitud kätt ja nahatükke. Koer sakutas mind edasi ja tagasi ning ühel hetkel tundus mulle, et ta laseb mu vabaks, kuid selle asemel käitus ta minuga nagu lemmikloomale närimiseks mõeldud mänguasjaga,» rääkis naine.

«Koer lõi mulle hambad sisse ja sakutas mind, siis tundus, et ta tahtis käest lahti lasta, kuid haaras selle hoopis tugevamini hambusse. See oli otsekui õudusfilmis,» lisas naine.

Anderson oli sõbra juures ka varem külas käinud, aga siis oli koer alati aias kinni olnud. Naine rääkis, et ta läks keskööpaiku lapsele juua tooma ja nägi köögis koera.

«Koer tõusis mind nähes püsti ja liputas saba ning ma arvasin, et kõik on korras. Koer tuli koos minuga elutuppa» ütles Anderson.

Peretuttava poed hüppas elutoa diivanil ja see on viimane asi, mida naine mäletab, enne kui koer teda ründas.

Naine rääkis, et koer kargas talle näkku ja ta pani kaitseks käe diivanil olnud poisi ette ning siis haaras koer selllest kinni ja tiris Andersoni kööki.

«Ma arvasin, et suren selles köögis ära,» ütles Anderson.

«Ainus, mis aitas mul koeraga edasi võidelda oli peas trummeldav mõte oma väikesest pojast, kes aina kordas, et ema palun ära sure, me vajame sind!» rääkis Anderson.