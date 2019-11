Näljutatud ketikoera aidanud naine: kas tõesti on loomakaitsjatel vaja raha nimel pool juttu juurde mõelda?

Loomakaitse liit tegi pühapäeva õhtul Facebooki postituse, millega kogutakse annetusi noorele koerakesele nimega Roki.

Liidu väitel jäi koer esimesest kodust ilma, kuna peremees ja -naine läksid lahku. Seejärel sattus loom järgmise omaniku kätte, kelle jaoks oli ta ebameeldiv kohustus ja koer suleti üksindusse eraldi ruumis.

Siis võttis koera oma hoole alla vanainimene, kes loomakaitse liidu väitel otsis ketikoera ning pidas õhukese karvkattega Rokit sobivaks valikuks. «Mõeldud-tehtud ja Roki sõitis uude koju. Tuppa teda seal EI SOOVITUD ja nii ta õue keti külge aheldati,» kirjutati Facebooki postituses.

Liidu väitel oli mees ümber mõelnud ning tahtis koerast vabaneda. Omanikuga suhelnud «hooliv naine» pani seejärel Facebooki üleskutse, et Roki otsib uut kodu. Fotod, mille peal oli «nooruke, õhukese karvkattega ja väga nälginud koerake», äratasid kaastunnet ning Rokile leiti hoiukodu Tartus.

«Kui loomasõbrast vabatahtlik Jane koerale järgi läks ning meesterahvas talle looma üle andis ilma ühegi kahetsuseta, oli selge, et Roki vajab uut väga head elu ja tehtud on õige otsus,» kirjutas loomakaitse liit.

Koerale uue kodu leidnud naine: toredat bussijuhti üritatakse tembeldada koletiseks!

Naisterahvas (nimi on Elu24 toimetusele teada), kes aitas vanahärral koerale uue kodu leida, vaidleb loomakaitsjate jutule aga vastu. «Tegemist on väga toreda vanainimesega ja ta tuli ise abi paluma, et näed, toodi koer talle, muidu võiks ju omale jätta, aga see küll õuekoer ei ole, väriseb juba praegu, mis veel talvel saaks,» rääkis naine Elu24-le.

Naise väitel tundis mees väga muret, et koer leiaks hea kodu. «Sel hetkel oli kutsul ilusti söök ees, tal teinegi koer, kes on väga ilus ja hästi söödetud, kuut ja aedik kenasti olemas. Papi ei raatsi oma kanugi süüa, surevad vanadusse, mis loomapiinamisest me siin räägime,» eitas koera aidanud naisterahvas loomakaitsjate juttu.

Naise sõnul oli koer vanainimese juures vaid mõne päeva ning nälginud oli ta juba enne. «Keegi on kusagil midagi väga puusse pannud, kui nüüd teda süüdistatakse! Ainus asi, mis võib kedagi pahandada, on võib-olla see, et ta koera ketti pani,» ütles naine, kuid lisas, et mees käitus siiski õigesti, kuna tema abiga leiti kiiresti uus omanik.

Naine imestab, kas tõesti on loomakaitse liidul vaja raha nimel pool juttu juurde mõelda. «Julm on olnud see, kelle kutsu see oli enne, kui sattus meie toreda bussijuhi juurde, kes toitis teda ja otsis talle uut kodu, nüüd aga üritatakse teda tembeldada mingiks koletiseks! Inimestel on ikka liiga igav kodus ja nii suur vajadus teisi mustata, ise loost mitte midagi teades.»

Loomakaitse liit andis teada, et plaanib teha avalduse koera väärkohtlemise menetlemiseks, kuna koera on näljutatud pikemalt kui paar nädalat ning looma, kellel puudub ilmastikule vastav karvkate, on keelatud õues ketis hoida.

«Senikaua saame koerale võimaldada arstiabi, hea, kosutava toidu ja sooja hoiukodu, kus ta on jälle sõber ja pereliige,» teatas liit Facebookis ja kutsus üles teisigi Rokile annetusi tegema.

«Anname üheskoos Rokile tagasi usu inimestesse ning otsime talle tulevikus maailma parima kodu!

Palun pange selgitusse «Roki».

Eestimaa Loomakaitse Liit

EE742200221052074915 (Swedbank)

EE441010220252652225 (SEB)

Annetustelefonid

9000 777 (5.-)

9000 888 (10.-)

Tervitustekst tuleb kindlasti lõpuni kuulata, sest muidu annetust ei toimu.»

Loomakaitse liit sai info vabatahtlikelt

Loomakaitse liidu Tartumaa piirkonnajuht Kristi Metsa ütles Elu24-le, et neile laekus kogu info vabatahtlikelt. «Meie kajastame seda, mis meile edastatakse,» rääkis ta.

Samuti lükkas Metsa ümber väite, nagu oleks koera elulugu tahtlikult muudetud, et inimestes suuremat kaastunnet tekitada. «Koera ei saa haledamaks teha, pilt räägib enda eest,» ütles Metsa.