Tallinnaga seotud erootikamodell paljastab, kui raske on pornotööstuses läbi lüüa

Düsseldorfist pärit Elin reisib tööga seoses üle Euroopa ning elab enda sõnul vahel ka Tallinnas. «Ma armastan kindluseid ja Eesti loodust,» kirjutas Elin saidil indexxx.com.

Kuigi viimasel Instagrami pildil poseerib ta kelmikas oranžis trikoos, mis palju ära ei kata, on noorel pornonäitlejal palju tõsisem sõnum. Elinil on probleemid vaimse tervise ja madala enesehinnanguga, mistõttu ta aeg-ajalt kaamera eest kaob. «Vabandust, et vahel ära kaon, aga ma tulen alati tagasi,» kirjutas ta pildi juurde.

Elin tunnistas, et pornotööstuses läbi lüüa on keeruline ning peab tooma suuri ohvreid nii tervise, puhkeaja kui ka hariduse arvelt. «Mulle tundub, et kedagi ei koti, mida ma teen, ja kõik tahavad ainult mu loomingut tasuta näha,» kurvas erootikamodell.

«Ma ei teeni palju, aga sel pole viga, ma tahan lihtsalt olla populaarne ja armastatud. Ma kulutan alati rohkem, kui teenin, aga ei saa ikkagi fännidelt piisavat kiitust või kui mõnikord ka saan, siis tunnen, et ma ei vääri seda,» paljastas Elin probleemid, mida paljud noored naised pornotööstuses tunnevad.

«Ma ei ole perfektne tüdruk. Pole suuri tisse, huuli, armsat beebinägu, pikki juukseid... pole midagi erilist. See teeb kõik minu jaoks raskemaks, kuna selles äris on nii tugev konkurents,» kirjutas Elin.

Kuna tal pole ka õigeid sidemeid ega sponsoreid, tunneb ta sageli, et ei väärigi tegelikult midagi. «Need mõtted keerlevad mu peas iga jumala päev ja ajavad mu hulluks. Ma üritan sellele mitte mõelda ja teha edasi seda, mida teen, olgugi et reitingud on igal pool madalad, palju on vihkajaid ja teenin vähe.»

Elini sõnul hakkas «kogu see jama» pihta siis, kui ta märkas, et fotograafid käituvad temaga teisiti kui ülejäänud modellidega. «Nad pildistavad neid perfektselt, teevad Instagrami profiili jaoks pilte, pildistavad veel lisamaterjali, räägivad nendega nagu sõpradega. Ma ei ole midagi sellist näinud, kui nad minuga töötavad.»

Seetõttu on Elin ennast alati tundnud kui valge vares. «Alati üksi, alati võitlemas selle eest, et mind natukenegi märgataks.»