Kanada krimisarjas räägiti veidratest Eesti matusekommetest: surnud pannakse mootorratta külgkorvi ja...

Reedel ilmunud episoodis «Harley Insisted On Wearing Pants» oli peategelane Harley Carter nudistide matustel ning pidi kõnet pidades viivitama, kuna kahtlustati, et lahkunu on mõrvatud.

Et matmist edasi lükata, jutustas Carter, et Eestis, täpsemalt Kresnikasti linnas, on kombeks surnukehi mööda linna mootorratta külgkorvis sõidutada, kuna see on suur austusavaldus. Sellist linna nagu Kresnikast maailmas pole.

Samuti mainis Carter, et eestlastele meeldib väga USA näitleja Ashton Kutcher.