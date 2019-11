«Su hääl on nagu tite peer», meenutavad lavakunstikooli 13. lennu lõpetanud juhendaja Kalju Komissarovi värvikaid ütlemisi

Allan Noormets rääkis saatejuht Anu Välbale, et talle meenub kooliajast hirm.

«Mul oli pidev hirm koolist väljakukkumise ees,» ütles Noormets. Kalju Komissarov olevat 2. kursusel avastanud, et tal on S-tähega imelikud lood ja näitlejaks pürgiv Noormets tegi suve jooksul S-tähega seoses harjutusi. Kui Noormets sügisel koolis Komissarovilt tagasihoidlikult S-tähe parema hääldamise arengut kohta uuris, siis küsis juhendaja, et millest ta räägib?

Armastatud näitlejad rääkisid, et lavakunstikool andis parima elukooli, mis üldse olla saab.

«Lavakunstikoolis õpetatakse hästi elus hakkama saama. Vaimne pingutus on tasakaalus füüsilise pingutusega. Õpetatakse mõtlema, unistama ja endas kahtlema. See on pagas, mida elus on vaja. Olen õnnelik, et sinna kooli sattusin ja selle läbi tegin,» rääkis Artur Talvik.

Piret Kalda meenutas ühte 3. kursusel aset leidnud vestlust kursusekaaslase Artur Talvikuga. «Kahtlesin, kas see on ikka õige, mida ma teen ja kas ma tahan seda teha? Rääksime Arturiga, et kas kursus jääb pooleli?»

Kalju Komissarov oli tuntud karmide, kuid õiglaste ütlemiste poolest, millega tudengid pikapeale ära harjusid. Näiteks - Kauss saali! - tähendas näoga saali poole olemist.

«Sinu hääl on nagu titepeer,» oli Komissarovi kommentaar Piret Kaldale.

Kalda meenutas õppejõudude suhtumist seoses tundidesse hilinemisega. Kord stipipäeval koos Anne Reemanniga enne tundi restoranis einestades ja seejärel tundi hilinedes käskis Komissarov kõigil hilinejate uksest sisenedes püsti tõusta ja prouasid tervitada. See tekitas suurt piinlikkust.

Toredat meenutamist pakkusid ka balletitunnid, kus pidi hommikul kell üheksa sekundipealt kohal olema. Kui jäädi hiljaks, siis õppejõud enam tundi ei lasknud. Isegi siis kui uks nina alt kinni pandi ja veel ukselingist kinni said, tähendas see ikkagi seda, et tundi enam ei saanud.

Näitlejad meenutasid tänutundega ka Viive Ernesaksa, kes neid seoses diplomilavastusega «Oklahoma» laulma pani.