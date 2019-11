Sekspert soovitab: uus kuum poos ühendab käärid ja kiige

«See on imeline poos, et oma meest õrritada ning endale samal ajal natuke lisamõnu saada,» rääkis Knight.

Sisuliselt on tegu klassikalise misjonäri poosi ulakama versiooniga. Naine peab selili lamades jalad üles tõstma ja need risti panema – sellele viitab nimes kääride osa.

Knight õpetas naistele: «Lama selili nii, et su puusad on vastu tema omi. Las ta tõstab su jalad lae poole nii, et need toetuksid vastu ta torsot. Kui ta hoiab su pahkluudest kinni, tuleb kääride osa.»