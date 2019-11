Kuula ja võrdle! Pluuto, nublu ja reketi uus hitt tuleb hoopis välismaalt

Neljapäeval välja antud videosingel on saanud palju positiivset tagasisidet ning Youtube'is on sellele mõne päevaga kogunenud üle 40 000 vaatamise.

Pluuto laulule video produtseerinud A³ Creative Agency režissöör Yuri Belov selgitas, et kui ta juulikuus demo kuulis, oli tal idee koheselt olemas: «Vintage-futuristlikud videod on mind viimasel ajal üsna palju paelunud, olen väga õnnelik, et mul oli võimalus oma visioon sellest laulust edastada,» ütles Belov.

Vaata videot!

Ei saa aga välistada, et mõne muusikasõbra jaoks oli laul juba varem tuttav, kuna sama instrumentaali peale on lindistatud ka hispaaniakeelne pala «Mi Novia Imaginaria». Seda versiooni esitab Omyr Diamante, kes kasutas omakorda produtsendi YZ biiti.

Tegemist on Youtube'is võrdlemisi populaarse produtsendiga, kellel on üle 70 000 jälgija ja videotel kümneid tuhandeid vaatamisi. Omyr Diamante laul aga erilist tuntust pole saavutanud, Spotifys on sellel alla 1000 kuulamise.

Pluuto selgitas Sky.ee-le, et ostis biidi produtsendilt «täisekslusiiv-õigustega välja», mis tähendab, et loomevargusega tegemist pole. Hiphopis on biitide ja sample'ite laenamine tavapärane võte.