Fotod: bikiinifitnessi tegija Christin-Amani Kiivikas tuleb MMilt tagasi vägeva tiitliga

Kulturist Ott Kiivika tütar Christin-Amani rõõmustas täna Instagramis , et sai IFBB juuniorite MMil vanuseklassis 16–20a pikkuskategoorias +163 cm 5. koha.

IFBB on rahvusvahelise kulturismi ja fitnessi föderatsioon.

Ott Kiivikas nimetas tütre tulemust suurepäraseks. «Ütleme nii, et papaga võrreldes on start olnud oluliselt äkilisem ja loodetavasti ei jää need EM ja MM tiitlid ka saamata! 😃 Oleme üliõnnelikud!» kirjutas ta.