Video: meditsiiniõeks õppiv tudeng teenib striptiisi tehes lisaraha

Ellen tegeleb striptiisiga nädalavahetustel oma lõbuks ja on avalikustanud, et võib ühe õhtuga teenida kuni 2500 naela.

Noor naine ütleb naljatledes, et kuigi tema alter ego on striptiisi tehes «Jänku», siis pigem võiks see olla «Seksikas samariitlane», sest enamik mehi soovivad temaga rääkida ja võtavad sületantsu privaatse teraapiasessioonina.

Ellen kohtas stipiklubis postitansu tehes oma elu armastust Si´d ja on nüüd kahele lapsele kasuemaks.

Botox´it armastav Ellenil on oma suhe plastilise kirurgiaga. Lisaks ninale korrigeeris ta büsti ja lasi teha ka huuletäidiseid. Elleni postitantsja karjäär sai alguse, kui ta kolis Brighton´isse, et meditsiiniõeks õppida.

Tasuvama töö leidmiseks sai ta idee oma emalt, kes kuulis ühest raadiosaatest, kuidas meditsiinitudengid teenivad striptiisi tehes lisaraha.

Ellen ütleb, et teda koheldakse striptiisiklubis paremini kui haiglas töötades.

«Tulles perekonnast, kus on varemgi meditsiiniõdesid olnud, tahtsin ma inimesi aidata. Reaalsus on väga keeruline ja väsitav,» Ellen BBC dokumentalis «Girls on Girls».

Brightoni´sse kolimine oli minu jaoks uus, ma ei tundnud siin kedagi, mul ei olnud siin sõpru ega perekonda.

«Olen leidnud sõbrad tantsu kaudu ja see muutis mu elu,» rääkis naine.

Ellen maksab stripiklubis esinemise eest majamaksu, naised esitavad kordamööda postitantsu ja kõik etteasted koosnevad kahest numbrist - üks aluspesus, teine palja ülakehaga. Tasu saavad striptiisitarid ainult sületantsu eest.

«Kui me parasjagu laval ei ole, siis liigume klubis ringi ja üritame leida sületantsust huvitujaid ning see etteaste on ilma riieteta,» rääkis Ellen.

«Me teenime sellisel viisil raha. Sageli on see summa 400-500 naela ja ma saan tasu lihtsalt inimesega rääkimise eest. See on otsekui väga kallis teraapia,» ütles Ellen.

«Inimesed on arvamusel, et selliselt elatist teenivad naised on lõtvade elukommetega, aga see ei ole üldse nii. Me soovime samuti raha teenida nagu ükskõik millise teise töö tegijad,» lisas ta.

Naine ei häbene võõrastele oma keha näidata, sest õhtu lõppedes läheb ta koju abikaasa juurde.