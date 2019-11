Pildid: 12 sõrme ja 19 varbaga naist peetakse nõiaks

Ganjami piirkonnas Odishas elaval 63-aastasel naisel on 12 sõrme ja 19 varvast, mille tõttu on ta peaaegu kogu oma elu end peitnud, kuna teda peetakse nõiaks, teatab dailymail.co.uk.

Naise sõnul on ta elu olnud üsna keeruline, teda põlatakse, teda on rünnatud ja üritatud tappa.

Iga 1000 sünni kohta on üks laps, kellel on lisasõrmed või -varbad, kuid Nayak on äärmuslik juhtum, sest tal on neid väga palju. Tavaliselt on inimesel ülearu mõni sõrm või varvas, kuid väga harva on lisa korraga nii sõrmedel kui ka varvastel.