Hollywood on pahupidi: seksitöösturite auhinnagala oli sel aastal tõeliselt veider!

Huvitavaks teeb galaõhtu ka see, et kohale saabunud staarid nägid üllatavalt tagasihoidlikud välja. Lausa nii tagasihoidlikud, et mitmedki Hollywoodi A-kategooria staarid teevad neile silmad ette, olles punasele vaibale kõvasti paljamalt astunud.