Vene Playboy modell loobus poliitilisest karjäärist eriti ootamatul põhjusel

Идеальный пример, когда лучше жевать, чем говорить 😂 Так много обсуждений, насчёт того, что на Волю подадут в суд, но многие даже не знают кто был генератором этой гениальной идеи💡 Бред! Бред! Бред! 🤦🏻‍♀️ У меня один вопрос ☝🏽 Почему политики в наше время выполняют роль шутов? 🤡 Меня оскорбило предложение ЛДПР выдвинуть мою кандидатуру на постит пресс-секретаря. В первую очередь, у меня не было желания быть посмешищем👆🏻 для народа и привлекать к себе внимание людей, в то время как люди выше поднимаю налоги, принимают с жизнью несовместимые законы... И конечно же Я не готова отвечать перед законом в тех областях на которые Я точно не собиралась тратить время в этой жизни 🤞🏼

