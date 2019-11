Video. Kas maailmakaardile tuleb uus riik? Paapua Uus-Guinea Bougainville’i saarel toimub iseseisvushääletus

Briti meedia teatel otsustakse rahvahääletusega, kas kohalikud elanikud tahavad jätkuvalt omavalitsust või iseseisvust. Hääletuse tulemused avalikustatakse detsembri keskpaigas.

Bougainville’i saar, mis asub Vaikses ookeanis Salomoni saarestikus, on tahtnud juba pikka aega Paapua Uus-Guineast iseseisvuda.

Häälestusinformatsioon Bougainville'i saare pealinna Buka ühes hääletuspaigas FOTO: Ness Kerton/AFP/Scanpix

See saar on autonoomne piirkond, kuid majanduslikult on sõltuv emasaarest Paapua Uus-Guineast.

1988 – 1998 oli saarel kodusõda, milles hukkus üle 15 000 inimese. 2001 sõlmiti sõdivate poolte vahel rahuleping, miles on kirjas, et tuleb korraldada iseseisvushääletus.

Kardetakse, et nüüdne iseseisvushääletus tekitab mässe, mis võivad paisuda uueks sõjaliseks konfliktiks.

Kui selle saare elanikud hääletavad iseseisvumise poolt, siis peavad Paapua Uus-Guinea võimud hääletustulemuse kinnitama ja saare iseseisvust tunnistama.

Bougainville'i saare pealinn Buka FOTO: Ness Kerton/AFP/Scanpix

Paapua Uus-Guinea valitsus kardab, et kui Bougainville’i saar saab iseseivaks, siis tahavad iseseisvuda ka teised Paapua Uus-Guineale kuuluvad saared.

Bougainville on saar Melaneesias, geograafiliselt üks Saalomoni saartest, poliitiliselt kuulub Paapua Uus-Guineale, moodustades põhiosa Bougainville'i autonoomsest piirkonnast.

Bougainville'i pindala on 9318 ruutkilomeetrit ja seal elab üle 200 000 inimese. Saar on mägine, kõrgeim tipp on 2715 meetri kõrgune Balbi vulkaan.

Eurooplaste jaoks avastas Bougainville'i 1767 meresõitja Louis Antoine de Bougainville ja andis sellele oma nime, kuid Saalomoni saarte pärismaalaste vaenulikkuse tõttu ei maabunud ta saarel ega kuulutanud seda Prantsusmaa osaks.

Prantsuse meresõitja Louis Antoine de Bougainville avastas 1767 saare, millele andis enda järgi nimeks Bougainville FOTO: akg-images/Scanpix

Saksa Uus-Guinea kehtestas oma kontrolli Bougainville'i ja selle lähedal paiknevate saarte Buka, Choiseuli saare, Shortlandi ja Treasury saarte üle 1885, kuid ei laiendanud oma võimu kagu poole ülejäänud Saalomoni saartele. Suurbritannia kuulutas ülejäänud Saalomoni saared 1893 oma protektoraadiks.

Paapua Uus-Guinea iseseisvus 1975. aastal ning alates sellest moodustab Bougainville koos oma looderannikul asuva Buka saare ning mõne põhjas ja kirdes asuva atolliga Paapua Uus-Guinea Põhja-Saalomoni saarte provintsi.

Bougainville'i saare naised FOTO: ELIZABETH VUVU/AFP/Scanpix