Galerii ja video: Portugali politseinikud tulid tänavale meelt avaldama

«Me küsime palgatõusu, riskitoetusi ja seda, et hoonetes, kus me töötame, tehtaks sanitaartehnilisi parandusi,» rääkis politseiametnike liidu president Paulo Macedo Telesurile. Macedo selgitas, et pooled politseinike käsutuses olevatest rajatistest sisaldavad asbesti. «Meie enesetappude määr on kaks korda kõrgem kui teiste kutsealade oma,» lisas ta.