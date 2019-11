Teadlased leidsid merevaigust 44 miljoni aasta vanuse tõugu

Tõuku uurinud teadlastegruppi juhtinud Axel Hausman sõnas, et tegemist on esimese suure liblikaliigi fossiilse vastsega, mis on leitud Läänemere äärest pärit merevaigus.

«Sellised tõugud on väga haruldased, kuid nüüd leitud tõuk on üliharuldane, kuna ta on Läänemere merevaigus. Võimalik, et ta sattus merevaiku oma eluviisi tõttu,» sõnas teadlane.

Uurijad selgitasid, et mida vedelam vaik on, seda suurem on tõenäosus, et sinna jääb mõni ebatavaline olend kinni. Kuid öisel, ajal, mil tõugud on aktiivsed, on temperatuurid madalamad ja puuvaik on tahkem. Seega on mõistatus, millal see tõuk puuvaiku kinni jäi.