Pinged telemajas: kas hoopis tüli töökaaslastega sundis Keili Sükijaineni lahkuma?

Duubel alustas 16. septembril ning juba 14. novembril sai avalikus, et Keili Sükijainen (28) lahkub peatoimetaja kohalt ning samuti ei näe vaatajad teda enam ühe saatejuhina.

Kui toona jäi mulje, et Sükijainen läheb minema suurema tülita ja keskendub saatele «Inglite aeg», siis nüüd on telemajast välja jõudnud vihjed, et tuntud telenägu ei saanud läbi teiste meeskonnaliikmetega.