Pildid ja video: Venemaa tagastas Ukraina laevad, kuid isegi WC-potid olid ära võetud

Ukraina admirali Ihor Voronšenko sõnul olid laevad nii kahjustatud, et neid tuli vedada kodusadamasse puksiirlaevadega.

«Venelased lõhkusid meie korralikud laevad ära. Nad eemaldasid valgustid ja pistikupesad ning isegi WC-potid olid minema viidud. Lisaks on osa laevadel olnud relvi kadunud. Uurime, mis on kadunud ja nõuame Venemaalt need tagasi,» teatas laevu uurinud Ukraina president Zelenskõi.