«Ma olin 100% kindel, et ma ei jaga oma beebist veel pilte aga ta on niii cuteeee, et ma ei suudaa mitte jagada 😩😩😩❤️❤️❤️❤️ 📸» kirjutas vastne ema Instagramis.

Blogija Kristina Pärtelpoeg teatas mai alguses, et on lapseootel. Raseduse ajal kasvas blogija beebikõht nii suureks, et naine pidas vajalikuks kinnitada, et ei oota kaksikuid.