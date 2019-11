Amazonases eksootilist hõimu külastanud Kertu Jukkum: nii palju paljaid mehi ei ole ma kunagi näinud

Huaorani hõim on üks vähestest, kel on tekkinud mingigi side tsivilisatsiooniga. Näiteks käiakse vahel linnas head ja paremat toomas.

Tähelepanuväärne on seegi, et vanem põlvkond igapäevaelus riideid ei kanna. Naistel on vöö strateegilise kõhualuse kaitseks, meestel on meheau aga hoopis vöö vahele tõmmatud. «Ma olen siin näinud väga palju paljaid mehi. Rohkem, kui kogu oma elu jooksul kokku,» tunnistas Kertu vahetult pärast hõimuga kohtumist.