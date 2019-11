Piinlik! Õnnetu pruudiga juhtus pulmapäeval äpardus, millest pidulised räägivad veel aastaid

Daily Star kirjutab ka, et pruudi õnnetuseks ei läinud ka kaua enne, kui piinlikku vahejuhtumit juba ka sotsiaalmeedias jagama asuti.

Sotsiaalmeedias ei suuda inimesed ka ära imestada, kuidas pruutpaaril küll nii kehvad sõbrad on. «Kõik, kes lubasid tal niimoodi alatari ​ette kõndida, tegid talle karuteene. Ma ei ütle midagi ta keha kohta, aga ütlen ainult, et sellise rinnapartiiga naisele pole see õige kleit,» kommenteeris üks kodanik.